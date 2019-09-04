DÜNYA

Rusya'da feci kaza! Freni patlayan tır iki aracı ezdi

Rusya’da otoyolda hızla ilerlerken freni patlayan tırın iki aracı ezmesi sonrası meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı. Dehşete düşüren o anlar ise araç kamerasına anbean yansıdı.

Rusya’nın başkenti Moskova ile Voronej-Krasnador şehirlerini birbirine bağlayan M-8 otoyolunda ilerleyen bir tırın aniden freni boşaldı. Meydana gelen kazada şoför freni boşalan tırın araçların üstüne devrilmemesi için ani bir manevra yaptı. Manevrayla birlikte tırın kasa kısmı karşı yönden gelen iki otomobili altına aldı. Feci kazada tırın altına kalan otomobil sürücüsü yaşamını yitirdi, tır şoförü ile diğer aracın sürücüsü yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan sürücülerin durumunu ağır olduğu öğrenildi. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib uyarısı
Kılıçdaroğlu: HDP'nin PKK ile mesafe koyması lazım
Türkiye'ye verilmesi planan F-35'ler oraya teslim edildi
Hamile kadın hareket halindeki araçtan atladı
KKTC'nin Maraş hamlesi Rumları çıldırttı
Trump'tan tehdit: İşleri ve parası gidecek
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Masterchef'te ilk elenen kim oldu? Onur ve Eda gider deniyordu
Mehmet Yalçınkaya ilk kez bu kadar kızdı! Mustafa'nın dediğine bakın
Kardeş Çocukları 2. Sezon ilk tanıtım fragmanı
Bircan Bali canlı yayında açıkladı! Sinan Akçıl Burcu Kıratlı boşanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık İdlib yavaş yavaş yok oluyor"
Eser Yenenler zayıflamak için ameliyat olacaktı! Eşi Berfu Yıldız izin vermedi
Kemal Kılıçdaroğlu: İstanbul'da bu kadar fark beklemiyordum
Melis Sütşurup Hakan Sabancı ile aşk yaşıyor! Mustafa Sandal'dan ayrılmıştı