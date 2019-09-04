DJ Arafat'ın hayranları cansız bedenle fotoğraf çektirdi
Fildişi Sahilleri'nin Ivorian şehrinde geçen hafta trafik kazasında hayatını kaybeden DJ Arafat lakaplı Ange Didier Houon'un hayranları tarafından mezarı açıldı. Cansız bedenle fotoğraf çektiren hayranlar, DJ'in elbiselerini de çıkardı.
Geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden ünlü müzisyen DJ Arafat'ın, hayranları tarafından mezarı açılarak cansız bedeninin fotoğrafları çekildi. Ayrıca DJ'in hayranları cansız bedenin elbiselerini çıkardı.
ÜNLÜ DJ'İN CANSIZ BEDENİNİN FOTOĞRAFLARINI YAYINLADILAR
Asıl adı Ange Didier Houon, 33 yaşındaki ünlü DJ geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetti. Ünlü DJ ailesinin düzenlediği cenaze töreni sonrası toprağa gömüldü. Toprağa gömülen DJ'in mezarı kısa süre sonra hayranları tarafından açıldı. Arafat'ın hayranları DJ'in cansız bedeniyle fotoğraf çektirerek sosyal medya hesaplarından yayınladı.