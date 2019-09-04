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Zeytinburnu'nda okuldan bilgisayar çalan hırsızlar kamerada

Zeytinburnu'nda bir okuldan dizüstü bilgisayar çalan maskeli 8 hırsız, güvenlik kamerasına yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, hırsızlık olayı 18 Ağustos Pazar akşamı saat 19.50 sıralarında Merkezefendi Mahallesi’nde bulunan bir okulda meydana geldi. Akşam saatlerinde okula giren maskeli 8 şüpheli, okulun dizüstü bilgisayarını çalıp kayıplara karıştı. Hırsızlık anı ise okulun güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili çalışma başlatan Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelilerin eşkallerini belirledi. Hırsızların Murat V. (19) ve yaşı küçük 7 şüpheli olduğunu belirleyen polis, zanlıları aynı gün ilçede gözaltına aldı. Zanlılardan Murat V. 19 Ağustos tarihinde sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanırken, yaşları 18’den küçük 1’i yabancı uyruklu 7 şüpheli “adli kontrol” şartı ile salıverildi. Öte yandan, yüzleri maskeli şüphelilerin okulun kapsına tekme attığı ve hırsızlık yaptığı anlar, okul koridorlarındaki güvenlik kameralarına yansıdı. 

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