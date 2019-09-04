Barışma teklifini kabul etmeyen eski sevgilisini, oğlunun gözü önünde bıçakladı

Olay, 19 Ağustos'ta ilçe merkezinde ağız ve diş sağlığı hastanesi önünde meydana geldi. Emekli Uzman Çavuş Cihan A., iddiaya göre yaklaşık 1 yıl birlikte olduktan sonra ayrıldığı eski sevgilisi N.K. ile barışmak için konuşmak istedi. Cihan A., oğlu ve bir akrabası ile hastaneye gittiğini öğrendiği N.K.'nın peşinden gitti. Cihan A., hastane önünde N.K. ile konuşarak, barışmak istediğini söyledi. Cihan A., olumsuz cevap alınca da belindeki ekmek bıçağını çıkarıp, N.K.'yi bıçaklamaya başladı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda Cihan A., yere düşen kadını bıçaklamaya devam etti. Cihan A., bir ara elinden düşürdüğü bıçağı tekrar alarak kadına vurmaya çalışırken, çevredekiler olaya müdahale etti. Çevredekiler, Cihan A.'yı kadının üzerinden alıp, tekme tokat dövdü. Bu sırada sesler üzerine hastaneden çıkan N.K.'nin 7 yaşındaki oğlu Y.E.'nin, annesini kanlar içinde görünce bağırıp kulaklarını kapatarak oradan uzaklaşması, görüntüye yansıdı.

YAŞAMA TUTUNDU

Bıçak darbeleriyle ağır yaralanan N.K., çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çevredekilerin linç girişiminde bulunduğu Cihan A. ise hastanedeki tedavisinden sonra gözaltına alındı. Cihan A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



