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Manken Lina Daniela Daza podyumda elbisesi düştü

Colombiya'daki bir otelde defileye çıkan Lina Daniela Daza, podyumda yürürken elbisesinin askıları açılınca sakin bir şekilde elleriyle göğüslerini kapatarak yürümeye devam etti.

Colombiya'nın şehrinde bulunan bir otelde yapılan bir defilede podyuma çıkan Lina Daniela Daza'nın başına talihsiz bir kaza geldi. Güzel manken tam podyumda yürürken birden kıyafetini askısı açıldı ve elbisenin üst kısmı düştü.

Kazanın ardından kulise dönmeyen manken elleriyle göğüslerini kapatarak sakince yürümeye devam etti. Moda otoriterleri, elbisesi düşmesine rağmen podyumu terk etmeyen modeli profesyonelce davrandığını belirtip modele övgüler yağdırdılar.


Konu hakkında sosyal medya hesabından açıklama yapan Daza, "Şimdiye kadar olmamış bir şey oldu. Podyumun ortasında sütyenim düştü ve tepkim tamamen iç güdüseldi." dedi. Podyumda olan izleyicilerin de Daza'nın podyumu terke etmeden yürüyüşüne devam etmesinden dolayı kendisini ayakta uzun süre alkışladı.

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