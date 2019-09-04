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Galatasaray'ın yeni transferleri Radamel Falcao taraftarlarla buluştu

Galatasaray, transfer döneminde kadrosuna kattığı futbolcular için imza töreni düzenledi. Radamel Falcao taraftarları coşturdu.

Türk Telekom Stadyumu'nda gerçekleştirilen törene Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ile yeni transferler Radamel Falcao, Emre Mor, Mario Lemina, Jean Michael Seri, Okan Kocuk, Taylan Antalyalı, Şener Özbayraklı, Adem Büyük ve bonservisi bu sezon alınan Christian Luyindama katıldı. Sarı-kırmızılı ekibin bu sezon kadrosuna kattığı Ryan Babel, Jimmy Drumaz, Florin Andone ve Steven Nzonzi, Milli takımlarında olmaları nedeniyle organizasyonda yer almadılar, bu futbolcular hazırladıkları videolar ile mesajlarını ilettiler.

MUSTAFA CENGİZ: FALCAO'NUN MAAŞININ BİR KISMINI NEF VERECEK ÖDEYECEK

İmza töreninde açıklamalarda bulunan Mustafa Cengiz taraftarlara verdikleri destekten dolayı teşekkür ederek, "Gergin bir transfer dönemin ardından sizlerin desteği ve istekleri doğrultusunda sahada mücadele edecek Galatasaray aslanlarını huzurunuza getirmekten çok büyük onur duyuyoruz. Bize verdiğiniz manevi destek için çok teşekkür ederiz. Biz taraftarlarımızın isteğini, en ucuz transferlerle halletmeye çalıştık. Özellikle Falcao transferinde oyuncunun maaşının belli bir kısmını yüklenen sponsorumuz NEF'e çok teşekkür ediyorum. Ne mutlu ki Galatasaraylıyız" ifadelerini kullandı. Cengiz, sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Fatih Terim'in de doğum gününü kutlamayı unutmadı. 

FALCAO BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

İmza töreninde en çok ilgiyi ise sarı-kırmızılıların Monaco'dan kadrosuna kattığı Radamel Falcao gördü. Kolombiyalı golcünün sahaya çıkmasının ardından tribünlerde meşaleler yandı. Büyük ilgi gören Kolombiyalı golcü, taraftarların isteğini kırmayarak üçlü çektirdi.

FATİH TERİM'İN DOĞUM GÜNÜ UNUTULMADI

İmza gününde sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Fatih Terim'in doğum günü unutulmadı. 66'ncı yaşını kutlayan Terim için taraftarlar 'İmparator Fatih Terim' tezahüratlarında bulundu. Skorboardlarda da Terim'in eski fotoğrafları yer aldı. 

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