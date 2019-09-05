Uzungöl'de yıkımlar başlıyor

Her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünen, misafirlerini çam ağaçları ile kaplı yeşil örtüsüyle karşılayan, vadinin ortasında bulunan ve yamaçlardan düsen kayaların Haldizen Deresi’nin önünü kapatmasıyla oluşan heyelan bir set gölü olan Uzungöl, kaçak ve çarpık yapılaşmadan kurtuluyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 40 yıl önce bir mısır tarlasını andıran, bugün ise dünyaca bir ünlü turizm merkezi haline gelen Uzungöl için harekete geçti. Her yıl yerli ve yabancı turistlerin uğrak yerlerinden biri olan turizm merkezinde imar barışına uygun olmayan yaklaşık 118 yapının yıkımına turizm sezonunun sona ermesi ile birlikte başlanıyor. Sezon bitiminin ardından yıkımların başlayacağı turizm merkezinde doğal güzellikler ön plana çıkartılacak. Yılda yaklaşık 2,5 milyon turistin ziyaret ettiği Uzungöl’de kentsel dönüşümünün ardından trafik sorunu da ele alınacak.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Uzungöl Turizmciler Derneği Başkan Yardımcısı Murat Akyüz, Uzungöl’de yapılan yanlışların önüne geçilmesi gerektiğini söyledi. Akyüz “Devletin almış olduğu karara saygı duyuyorum. Artık Uzungöl bizim değil, bütün dünya mirası gibi bir hal aldı. Dünyada artık Uzungöl ismini duymayan kalmadı. Uzungöl’e ciddi manada yapılan yanlışların önüne geçilmesi lazım. Bu da devletimizin görevidir. Buradaki turizmciler olarak artık keşmekeş yapının ortadan kalkması için bakanlığımızın bu iradesinin devam etmesini arzuluyoruz. En azından kamu ve kıyı alanı üzerinde olan kötü yapıların kaldırılması ve imara uygun imar şartlarında gösterilen şartlarda uygulanması gerektiğini düşünüyorum. Alıpta bir başkalarına peşkeş çekilmesi değil alınan yerlerin otoparksa otopark, rekreasyon alanı ise rekreasyon alanı. Oturma alanı ise oturma alanları olarak değerlendirilmesi lazım. Çünkü burası artık Türkiye’nin, sıcak ülke insanlarının gelip dinlendiği alanlardır” dedi.