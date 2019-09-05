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Bursa'da trafik kazasında ölen lise öğrencisi Samet'in organları 5 kişiye umut oldu

BURSA'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden 16 yaşındaki Samet Durmuş'un tüm organları ailesi tarafından bağışlandı. Beş hastaya umut olan Samet Durmuş'un organları önümüzdeki günlerde sırada bekleyen hastalara nakledilecek.

Kaza geçtiğimiz günlerde Ahmet Akyollu Caddesi AVM kavşağı üzerinde meydana geldi. 16 yaşındaki Samet Durmuş'un kullandığı plakasız motosiklet, Yusuf B. idaresindeki 16 ADE 330 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan motosikletin sürücüsü Samet Durmuş metrelerce sürüklenerek kafasını yol kenarındaki kaldırıma çarptı.

Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı. Durmuş daha sonra sevk edildiği Bursa Uludağ Üniversitesi yoğun bakım ünitesinde bir haftadır tedavi gören genç hayat mücadelesini kaybetti. Acı haberi alan yakınları göz yaşlarına hakim olmadı. 

Hayatını kaybeden Samet Durmuş'un tüm organları ailesi tarafından bağışlandı. Organların bağışlanmasının ardından Durmuş'un 5 organı Bursa Uludağ Üniversitesinde yapılan başarılı bir operasyonla alındı.

Gencin kalbi İstanbul Kartal Koşuyolu Hastanesi'ne, karaciğeri Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine, böbrekleri ise Akdeniz Üniversitesi ile Yeniyüzyıl Gop Hastanesi'ne gönderildi. Organların burada organ bekleyen hastalara nakledileceği öğrenildi.

Lise 3'ncü sınıfa geçen Samet Durmuş, ikindi namazını müteakip Kırcaali Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Mahmudiye Kabristanı'na defnedildi.

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