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Kadın dizisinin oyuncusu Feyyaz Duman, dün akşam evlendi

Kadın dizisinin başrol oyuncularından Feyyaz Duman, dün akşam bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Zozan Şimşek ile evlendi. Dizinin oyuncuları Duman'ı bu mutlu günde yalnız bırakmadı.

FOX Tv'de ekrana gelen Kadın dizisindeki Arif karakteri ile büyük beğeni toplayan oyuncu Feyyaz Duman, dün akşam muhteşem bir düğünle Zozan Şimşek'le evlendi.

ROL ARKADAŞLARI YALNIZ BIRAKMADI

Çiftin düğün töreninde dizi oyuncularından Bennu Yıldırımlar, Şerif Erol, Caner Cindoruk, Gökçe Eyüboğlu ve Sahra Şaş çifti yalnız bırakmadı. Kadın dizisinin başrol oyuncusu özge Özpirinçci'nin rol arkadaşının düğününe neden katılmadığı ise merak konusu oldu.

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