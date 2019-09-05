Vücudu yanan Umut’un acı çığlığı: “Eski derimi istiyorum”

Mersin’in merkez Toroslar İlçesi Sağlık Mahallesinde yaşayan Eşitmez Ailesi’nin hayatı, 12 Temmuz 2018’de gece yarısı evlerinde çıkan yangınla kabusa döndü. 12 Temmuz gecesi, 31 yaşındaki Mihriban Eşitmez, iki çocuğuyla birlikte uyurken, evde yangın çıktı. Gece saat 02.30 sıralarında işten eve dönen 33 yaşındaki Bayram Eşitmez’in yangını fark ederek bağırmasıyla uyanan anne ve çocukları, can havliyle evden çıkmaya çalıştı. Yoğun duman nedeniyle evden çıkamayan 10 yaşındaki Cumali Umut Eşitmez, babası tarafından kurtarıldı. Yangında vücudunun yüzde 50’si yanan ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan küçük Umut için doktorlar, yaşama şansının yüzde 1 olduğunu söyledi. Yoğun çabalar ve uzun hastane sürecinin ardından yaşama tutunmayı başaran Umut, yüzü ve vücudundaki ağır yanık izleri nedeniyle eve mahkum oldu. Umut’a deri nakli yapılabilmesi için 255 bin lira gerektiğini öğrenen ve yangından sonra maddi durumu iyice bozulan Eşitmez Ailesi, Mersin Valiliği’ne başvurarak, ‘Yardım Toplama Kampanyası’ başlattı. Aile ve Umut, şimdi herkesten destek bekliyor.

“’Anne ne olur kurtar’ diye bağırıyordu”

Eşitmez Ailesi, yaşadıkları acıyı ve destek taleplerini İHA muhabiriyle paylaştı. Yaşadıkları o korkunç geceyi anlatan Anne Mihriban Eşitmez, “Gece biz uyurken evde tablet ya da elektrikten kaynaklanan bir yangın çıkmış. Eşim gece işten geldiği sırada o fark ediyor, biz uyuyorduk. Onun bağırmasına uyandık. Biz tam çıkmaya çalışırken o sırada alev gelince bizim ayağımız kaydı ve düştük. Yere düşünce dumandan Umut’u göremedik. Daha sonra eşim fark etti ve önce Umut’u, sonra kızımı, en son da beni çıkardı. Umut ‘Anne ne olur kurtar’ diye bağırıyordu. Ben, Umut hala içeride zannettiğim için tekrar içeriye girdim. Çıktığım zaman Umut’un vücudunun yüzde 50’si yanmıştı” dedi.

“Eski derimi istiyorum”

Küçük Umut ise çevresindeki bazı insanların "Çocuğu niye yaktınız?" dediklerini belirterek, “Yanımdan biri geçtiğinde "Sen nasıl yandın? Seni kim yaktı?" diyor. Üzülüyorum. Eski derimi istiyorum” dedi.

Öte yandan, Türkiye genelinde 2 ay süreli izin verilen yardım kampanyasında ihtiyaç duyulan 255 bin liranın toplanması için Ziraat Bankası Mersin Hal Şubesinde Cumali Umut Eşitmez adına ‘90240157-5001’ numarasıyla hesap açıldı.