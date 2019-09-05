Diyarbakır'da anneler HDP'lilerle tartıştı : Defolup gideceksin!

Ağustos ayında 22 yaşındaki oğlu Mehmet Akar HDP binasında görüldükten sonra ortadan kaybolmuştu. Oğlunun terör örgütüne katıldığını ve bunun HDP kanalıyla yapıldığını ileri süren Hacire Akar, oğluna kavuşmak için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde eylem başlatmış ve 4 gün sonra oğluna kavuşmuştu. Hacire Akar’ın eyleminde başarılı olması çocukları dağda olan diğer ailelere ışık oldu. Aileler çocuklarına kavuşma hayaliyle HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde eylem yapmaya başladı. Hacire Akar ile başlayan tepki akımı geçtiğimiz günlerde bir aile ile devam ederken, her geçen gün tepki eylemine katılan aile sayısı yükselmeye başladı. Eylemin ikinci gününde 4’e yükselen aile sayısı üçüncü günde 8’i buldu. Çocukları kaçırılan aileler akın akın HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önüne gelerek eylemlere destek vermeye başladı. Hacire Akar ile başlayan tepki akımına geçtiğimiz gün bir aile tarafından başlatılan eylem bugün itibariyle 8 aileye ulaşırken, çocuklarını terör örgütünün elinden kurtarmak isteyen aileler kararlı olduklarını ve çocuklarına kavuşana kadar eylemlerini sürdüreceklerini dile getirdi.

Ailelere Mardin, Malatya ve Kahramanmaraş’tan destek geldi

Çocukları terör örgütü tarafından kaçırıldığı için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde eylemlerini sürdüren ailelere her geçen gün destekler artarak devam ediyor. Ailelere Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri tarafından destek ziyaretleri sürerken, çocukları terör örgütü tarafından kaçırılan veya şehit edilen aileler de eylem yapanlara destek için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önüne akın etti. Çocukları teröristler tarafından kaçırılan bazı aileler tepki eylemine destek vermek için Mardin, Malatya ve Kahramanmaraş’tan gelerek HDP önündeki eyleme katıldı.

“Herkesi bu ailelere destek vermeye davet ediyoruz”

Her fırsatta eylem yapan sözde akademisyenleri, sanatçıları, meslek gurubu temsilcilerini, baro başkanlarını Diyarbakır’da HDP önünde çocuklarını kurtarmak için eylem yapan ailelere destek vermeye davet ettiklerini söyleyen Sözen, “Gezi olaylarında üç beş ağacı bahane edip sokağa çıkanları, aylardır Kaz Dağında sözde ormanlarımız için eylem yapanları bu ailelerimize destek sunmaya davet ediyoruz. Ormanlarımız elbetteki önemlidir. Ama evlatlarımız ormanlarımızdan daha önemli daha da kıymetlidir. Kaz Dağında eylem yapanlar samimi, cesur ve dürüstse gelip Diyarbakır’da bu ailelere destek vermeliler” diye konuştu.