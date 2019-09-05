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Yenikapı'daki İBB makam araçlarına bir Mercedes de katıldı

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'nin makam araçlarının Yenikapı'da sergilenmesi tartışma çıkardı. AK Parti milletvekili 'Clio nasıl makam aracıymış' diye tepki gösterdi. Prof. Hablemitoğlu da Clio'nun fiyatını hatırlattı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçilmeden önce açıklayacağı vaadinde bulunduğu araçları toplatmaya başladı. Dün gece yarısı Yenikapı Meydanı'na dizilen araçların görüntüleri sosyal medyayı salladı. İBB'deki ihtiyaç fazlası makam araçlarının Clio marka olması da 'lüks' tartışması çıkardı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Başdanışmanı Deniz Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "İstanbul Büyükşehir Belediyesi milletin vergileriyle yapılan şatafatı gözler önüne serdi. İşte Yenikapı’da sergilenen araç israfının bir kısmı" ifadelerine yer verdi.

Kamyonet ve Clio'dan makam aracı olur mu? 

Yenikapı'da sergilenen makam araçlarıyla ilgili sosyal medyada tartışmalar başladı. AK Parti Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, görüntüleri paylaşıp bunun bir algı operasyonu olduğunu söyledi. Muş, "Bırakın bu yalanı dolanı! Siyasetin bir ahlakı olur. İBB’nin hizmet araçlarını bir alana çekip “makam saltanatı” diye algı operasyonu yapıyorsunuz! Siz milleti kör mü zannediyorsunuz? Kamyonetler, Clio araçlar nasıl makam aracıymış? İş yapamayınca algı operasyonu yapıyorlar!" diye yazdı.

Sosyal medyada tartışmalara yol açan Yenikapı'daki araçlara bir tane de Mercedes marka otomobilde eklendi.

Öte yandan, Yenikapı'da toplanan araçların tam sayısının bilinmediği ancak 350'den fazla aracın toplandığı belirtiliyor.

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