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Kanalizasyon kokusuna halı ve brandalı önlem

KIRIKKALE'de Fabrikalar Mahallesi, Millet Bulvarı'nda mazgaldan sızan kanalizasyon kokusu bölgede yaşayanları rahatsız ediyor. Taksici esnafı, mazgalın üzerini halı ve branda ile kapatarak kötü kokuyu önlemeye çalıştı.

Kentte her sağanak yağmurun ardından bazı noktalarda hissedilen kötü koku, çevrede tepkilere neden oluyor. Kırıkkale Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ihbarlar üzerine koku hissedilen bölgelerde temizlik çalışması yaparken, Fabrikalar Mahallesi, Millet Bulvarı üzerindeki mazgaldan sızan kanalizasyon kokusu önlenemedi. Yaklaşık 5 metre boyundaki mazgaldan sızan kötü koku, çevrede tepkiye neden oldu.

BRANDA VE HALI İLE KAPATTILAR

​Yanında taksi durağı ve dolmuş durağı bulunan mazgaldan sızan kokudan rahatsız olan taksici esnafı, çareyi halı ve branda ile mazgalı kapatmakta buldu. Taksi şoförleri, evlerinden getirdikleri eski branda ve halıları üst üste koyarak mazgaldan sızan kokuyu önlemeye çalıştı. Branda ve halı ile kapatılan mazgaldan sızan koku kısmen önlenirken, ortaya çıkan görüntü dikkat çekti.

'KOKU AZALDI'

Taksi şoförü Haydar Semiz (25), sadece kendileri değil, dolmuştan inen yolcular ve çevredeki herkesin kokudan şikayet ettiğini söyledi. Semiz, "Sadece bizler değil dolmuştan inen herkes burnunu kapatarak geçiyordu. Bu şekilde bir önlem almaya çalıştık ama koku devam etmekte. Evde kullanmadığımız halılar vardı, o şekilde biraz bir nebze de olsa kokunun giderilmesi için böyle bir işlem yaptık. Annem önce şaşırdı ama yapacak bir şey yok. Bir arkadaşım bana bu fikri verdi. Tamamen gitmese de en azından azaldı koku ama dediğim gibi o kadar fazla etkili olmadı" dedi.

'KOKUYA DAYANAMIYORUZ'

Mazgalın altındaki kanalın tamamen temizlenmesi gerektiğini belirten Semiz, "Buranın iyi bir şekilde temizlenmesi lazım. Sonuçta biz de burada ekmek parası kazanıyoruz. Yeri geliyor kokuya dayanamayıp, taksi durağına kendimizi kapatıyoruz. Belediyeye defalarca söyledik, ama koku bir türlü önlemedi" diye konuştu.

Kırıkkale Belediyesi'nden ise konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

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