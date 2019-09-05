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İstanbul’un lezzet ustası Apik Hayrabetyan toprağa verildi

İstanbul'un en eski işkembecilerinden biri olan Apik işkembecisinin sahibi ve aynı zamanda Beyoğlu Üç Horan Kilisesi Vakfı Başkanı Apik Hayrabetyan geçtiğimiz pazartesi günü 92 yaşında hayatını kaybetti. Beyoğlu Üç Horan Kilisesi´nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Hayrabetyan´nın cenazesi son kez, kapalı bulunan Apik İşkembe Salonu önüne getirildi. Cenaze daha sonra defnedilmek üzere Şişli Ermeni Mezarlığı'na götürüldü.

Ermeni Cemaati’nin önde gelen isimlerinden Beyoğlu Üç Horan Kilisesi Vakfı Başkanı Apik Hayrabetyan, uzun süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle geçtiğimiz pazartesi günü tedavi gördüğü Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi’nde  92 yaşında hayatını kaybetti.

39 yıldır Beyoğlu Üç Horan Kilisesi´nde Vakıf Başkanlığı yapan Apik Hayrabetyan Taksim Surp Harutyun Kilisesi ve Şişli Ermeni Mezarlığı’nın da yöneticiliğini yapıyordu.

Apik Hayrabetyan için bugün Beyoğlu Üç Horan Kilise´sinde cenaze töreni düzenlendi. Törene Apik Hayrabetyan´ın eşi  Hayguhi Hayrabetyan, yeğeni  Silva Hayrabetyan, Türkiye Ermenileri Patrikhanesi Ruhani Kurul Başkanı Episkopos Sahak Maşalyan , Ermeni Patrik Genel Vekili Başpiskoposu Aram Ateşyan, Şişli Eski Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül ve sevenleri katıldı.

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