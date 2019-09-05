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Mansur Yavaş'tan 'doğal gaz' açıklaması: Verdiğimiz sözü yerine getireceğiz

Doğal gaz sayaçlarına ilişkin şikayetleri çözüme kavuşturmak için verdikleri sözü yerine getireceklerini belirten Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Yasal süreç başlatılarak konuya ilişkin başvuru EPDK'ya bugün itibarıyla gönderildi" ifadelerini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediye binasında düzenlediği basın toplantısında, doğal gaz sayaçları ve haksız alındığı bildirilen bedellerle ilgili çalışma başlattıklarını kaydetti.

2 milyon aboneyi ilgilendiriyor

Doğal gazın 2013 yılında özelleştirilmesine karşın doğal gazla ilgili tüm şikayetler ve yakınmaların hala belediyeye iletildiğini vurgulayan Başkan Yavaş, "Bazı hemşerilerimiz, yaşanan sıkıntıların belediyemizle ilgili olduğunu düşünmektedir. Bu konu sosyal medyada da geniş bir şekilde yer almaktadır. 2 milyon aboneyi ilgilendiren bu yakınmalar konusunda bizim ilgisiz kalmamız, dağıtıcı şirket karşısında Ankaralıların yalnız bırakılması düşünülemez elbette. Belirtilen nedenlerle sivil toplum kuruluşları ve tüketici dernekleri ile de işbirliği yapılarak belli başlı yakınma konuları tespit edilmiş, bunların hukuk zemininde giderilmesi, yargı denetiminden geçirilmesi için her türlü hazırlıklar yapılmış, avukatlar görevlendirilmiştir" dedi. 

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