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Çanakkale'de evlat edinilen çocuğun ablasına cinsel istismara tutuklama

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde evlat edindiği R.T.'yi (10) görmeye gelen ablası N.D.'ye (14) cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan Bayram T., (51) mahkemece tutuklandı.

ÇANAKKALE Bayramiç'teki Toluklarlar köyünde Bayram T. ve eşi M.T., çocukları olmadığı gerekçesiyle 5 yıl önce R.T.'yi evlat edindi. R.T 'nin Bursa'daki ablası N.D., kardeşini görmek için köye geldi. N.D., R.T. ile hasret giderirken, kardeşinin üvey babası Bayram T.'nin cinsel istismarına uğradı.

Zanlının eşi şikayetçi olması için teşvik etti

Olayın ardından N.D. durumu, Bayram T.'nin eşi M.T.'ye anlattı. M.T., N.D.'yi banyoya götürüp vücudundaki morluklara baktı. Ardından N.D.'ye, eşi olan Bayram T.'den şikayetçi olmasını söyledi. N.D., Bursa'ya döndüğünde, babası ile birlikte Cumhuriyet Savcılığına gidip, Bayram T. hakkında şikayette bulundu.

Tutuklandı

Şikayetin ardından başlatılan soruşturma kapsamında Bayramiç Jandarma Komutanlığı, Bayram T.'yi düzenlenen operasyonla yakalayıp, gözaltına aldı. İfadesi alınan Bayram T., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Suçlamaları kabul etmeyen Bayram T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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