MEDYA

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 1. bölüm fragmanı

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi 1. bölümüyle 14 Eylül 2019 Cumartesi akşamı Show TV'de olacak. Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın bu hafta yayınlanacak ilk bölümünde neler yaşanacak?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 1. bölüm fragmanı yayınlandı. Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın ilk bölümünde neler olacak? Aşk Ağlatır 14 Eylül 2019 Cumartesi akşamı Show TV'de...

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu Kuzey Yıldızı’nda başrolleri Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşıyor. Kuzey ve Yıldız’ın aşk hikayesini romantik, komik ve macera dolu bir anlatımla seyirciyle buluşturacak olan dizide; Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Zeynep Kankonde, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Ünal Aysal'dan Fatih Terim'e verilen cezayla tepki
Uşak'ta çocuklarına içki içirdikleri iddia edilen çift serbest bırakıldı
Fatih Terim'in kızından olay paylaşım!
Boşanma aşamasındaki eşini öldüren koca Ankara'da yakalandı
PFDK, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e 4 maç men cezası verdi
Sivas'ta bu köpekleri besleyenlere 7 bin 802 lira ceza
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kalk Gidelim 77. bölüm 2. fragmanı
Afili Aşk 13. bölüm fragmanı
BİM 6 Eylül aktüel kataloğu güncel indirim listesi hazır
Çocuk 1. bölüm fragmanı
Zalim İstanbul 10. bölüm 3. fragmanı
Jet Sosyete ne zaman hangi kanalda yayınlanacak Gülse Birsel'den flaş açıklama
Aşk Ağlatır 1. bölüm fragmanı
Magnum çekilişi ne zaman 2019 ödül ne zaman açıklanacak?