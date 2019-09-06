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Kardeş Çocukları 18. bölüm fragmanı

Kardeş Çocukları dizisi 18. yeni bölümüyle 17 Eylül 2019 Salı akşamı Star'da olacak. Kardeş Çocukları'nın bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Kardeş Çocukları 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kardeş Çocukları'nın yeni bölümünde neler olacak? Kardeş Çocukları 17 Eylül 2019 Salı akşamı Star'da...

Hayalleri ve hayatları birbirinden bambaşka olan iki anne; Ümran ve Umay. Ümran ve kızı Hayat, küçük bir köyde yaşarken, 'Sosyetik güzel’' Umay Karay ve kızı Hayal, İstanbul’dadır. Hayallerde bile birleşemeyecek kadar farklı hayatlar yaşayan annelerin yolları, yıllar sonra karşılaşınca beklenmedik olaylara neden olur.

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