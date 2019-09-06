Canan Kaftancıoğlu yeniden hakim karşısında: İmamoğlu da adliyede

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya çok sayıda CHP milletvekili, çok sayıda CHP il başkanı ve onlarca partili katıldı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı adliyede partililerin üzerlerine girdikleri Canan Kaftancıoğlu’nun fotoğrafının bulunduğu tişörtlerle adliye binasına girmelerine izin verilmedi. Duruşmaya girmek isteyen yurttaşlar tişörtleri adliye bahçesine bırakmak zorunda kaldı. Adliyenin güvenlik görevlileri emniyetin talimatı doğrultusunda böyle bir uygulamanın yapıldığını belirtti. Yoğunluktan dolayı yüzlerce CHP’li ise duruşma salonuna giremedi.

Şiir okumak suç oldu

Mahkeme başkanı Akın Gürlek son celse sonrasında heyet aleyhine Canan Kaftancıoğlu’nun şiir okuduğunu ve sosyal medya hesabından mahkeme heyetini hedef aldığını öne sürerek, bu duruma dair belgelerin dava dosyasına alındığını aktardı.

Duruşmada mütalaaya karşı savunma yapan Canan Kaftancıoğlu savunmasına kendisine destek için duruşma salonunda olan herkesi selamlayarak başladı. “48 günün ardından yeniden bir aradayız” diyen Kaftancıoğlu, üstünlerin hukukuna değil hukukun üstünlüğüne inandığını belirtti.

Geçen duruşmada yaptığı birkaç detayı hatırlatmak istediğini aktaran Kaftancıoğlu, “Öncelikle ben cumhurbaşkanına hakaret etmedim bundan sonra da etmem. Kim ne söylerse söylesin, hakikati nasıl çarpıtırsa çarptırsın hakaret etmem. Mustafa Kemal’in oturduğu bu makama hakaret etmek kimsenin haddi değildir. Memleketimizde AKP genel başkanı aynı zamanda Cumhurbaşkanı. AKP Genel Başkanı'na yönelik siyasi eleştirilerim cumhurbaşkanına hakaret kapsamına sokulmaktadır. Yaptığım siyasi eleştiriler cumhurbaşkanlığını ayrı tutarak cumhurbaşkanının AKP’li kimliğine dairdir” dedi.

Kamu görevlisine hakaret iddiası

İddianamede yer alan suçlamalardan olan “Kamu görevlisine hakaret” iddiasına da değinen Kaftancıoğlu, “Kimseye görevinden dolayı hakaret etmediğim gibi herhangi bir somut istinadım da yoktur. Anadolu'da bir öğretmenin çocuğu olarak büyümüş biri olarak, ayrıca Anadolu'da görev yapmış bir hekim olarak kamu görevlisine hakaret etmedim, etmem. Bunları daha önce savunmamda belirtmeme rağmen mütalaada yer almasına üzülerek tanıklık ediyoruz” diye konuştu.

Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmediğini vurgulayan Kaftancıoğlu, “bunu yapmam için önce kendimde kin ve nefrete ait duygular barındırmam lazım” dedi. İddianamede yer alan, “Terör örgütü propagandası” suçlamasına ilişkinde konuşan Kaftancıoğlu, “Terör örgütü propagandası yapmadım. TV programında terör örgütü propagandası yaptıysam incelenir ama yok. Her kim terör örgütü propagandası yapıyor teröre destek veriyorsa allah belasını versin” ifadelerini kullandı.

Sanatçılardan açıklama

Kaftancıoğlu’na 153 sanatçıdan da destek açıklaması geldi. Arif Sağ, Ataol Behramoğlu, Barış Atay, Bedri Baykam, Bülent Emrah Parlak, Cahit Berkay, Edip Akbayram, Erdal Erzincan, Fazıl Say, Ferhan Şensoy, Genco Erkal, Leman Sam, Müjdat Gezen, Rutkay Aziz, Zülfü Livaneli ve Murathan Mungan gibi kültür sanat dünyasının önemli isimleri Kaftancıoğlu’na destek açıklamasında bulundu.