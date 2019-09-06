Ekrem İmamoğlu Canan Kaftancıoğlu'na destek

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu sosyal medya paylaşımları nedeniyle beş ayrı suçlamadan 17 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada bir kez daha yargıç karşısına çıktı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da Kaftancıoğlu'na destek için Çağlayan Adliyesi'ne geldi.

Duruşmada mütalaaya karşı savunma yapan Canan Kaftancıoğlu savunmasına kendisine destek için duruşma salonunda olan herkesi selamlayarak başladı. “48 günün ardından yeniden bir aradayız” diyen Kaftancıoğlu, üstünlerin hukukuna değil hukukun üstünlüğüne inandığını belirtti.

Geçen duruşmada yaptığı birkaç detayı hatırlatmak istediğini aktaran Kaftancıoğlu, “Öncelikle ben cumhurbaşkanına hakaret etmedim bundan sonra da etmem. Kim ne söylerse söylesin, hakikati nasıl çarpıtırsa çarptırsın hakaret etmem. Mustafa Kemal’in oturduğu bu makama hakaret etmek kimsenin haddi değildir. Memleketimizde AK Parti genel başkanı aynı zamanda Cumhurbaşkanı. AK Parti Genel Başkanı'na yönelik siyasi eleştirilerim cumhurbaşkanına hakaret kapsamına sokulmaktadır. Yaptığım siyasi eleştiriler cumhurbaşkanlığını ayrı tutarak cumhurbaşkanının AK Partili kimliğine dairdir” dedi.