Reisimize sesleniyorum bizi bunların eline bırakma

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 31 mart ve 23 Haziran seçimleri öncesinde Belediye çalışanları ile ilgili "Bütün işçilere namus sözü ve garanti veriyorum. Kazandığımız bir belediyede, belediye başkanı haksız yere bir işçinin işine son verirse gelecek beni bulacak" deyip hiç kimseyi işten atılmayacaktı ama Ekrem İmamoğlu geldi geleli işçi çığlıkları İstanbul da yankılanıyor. Bizler de İnternethaber olarak işten çıkarılıp mağdur edilen işçilere mikrofonumuzu uzattık.