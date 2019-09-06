70'lik çifte sürpriz 50'nci evlilik yıl dönümü kutlaması

Akçaabat ilçesinde yaşayan emekli Özbayrak çiftinin çocukları, anne ve babalarının evliliklerinin 50'nci yıl dönümünü nedeniyle sürpriz kutlama etkinliği düzenlemeye karar verdi. Hazırlıklarının tamamlanmasıyla Ayşe- Mehmet Özbayrak çifti, ilçede sahil kıyısında organize edilen etkinlikle yarım asrı bulan evliliklerinin yıldönümlerini kutladı. Düğün havasında düzenlenen kutlamalarda, balıkçı tekneleri kıyıda tur atıp çifti tebrik ederken, gösteri uçuşu yapan paraşütçüler ise '50'nci evlilik yıl dönümünüz kutlu olsun' yazılı afişle havadan 70'lik çifti ilçe semalarından selamladı.

Birçok sürprize sahne olan etkinliği el ele vererek izleyen Özbayrak çifti, meşalelerin yakıldığı alanda dans edip, yarım asırlık aşklarını pekiştirdi. Akraba, komşu ve ilçe sakinlerinin de katıldığı kutlamada, davetli ve konuklar, horon oynayıp gönüllerince eğlendi, Özbayrak çiftine mutluluklar diledi. Organizasyonda unutulmaz anlar yaşayıp zaman zaman duygulanan 4 çocuk ve 4 torun sahibi çift, kendilerine gösterilen yoğun ilgi ve iyi dileklerde bulunanlara teşekkür etti.