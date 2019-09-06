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Behzat Ç. - 8. Bölüm Fragman

Erdal Beşikçioğlu’nun başrolünde yer aldığı, BluTV özel yapımı olarak yeni bölümleriyle dönen ‘Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi’nin 12 Eylül’de ekrana gelecek bölümünde Behzat Komiser gizli bir soruşturma yürütürken gizli tehlikelerle karşılaşırken, ekibini de zorlu günler bekleyecek.

Türkiye dizi tarihinin ölümsüz işlerinden biri olan ve yepyeni bölümleriyle BluTV’de izleyicilerle buluşan ‘Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi’nin 8’inci bölümüne ait fragman yayınlandı. Yönetmenliğini Serdar Akar’ın üstlendiği, senaryosunu ise Ercan Mehmet Erdem’in kaleme aldığı dizinin yeni bölümünde gizli bir soruşturma yürüten Behzat Komiser, kızı Şule’yle tehdit edilecek.

Kendini büyük bir ikilemde bulan Behzat’ın ekibini karşısına aldığı anlarda “Bizden önceki çocukların başına gelen bizim de başımıza gelebilir. O yüzden hiçbirinizi zorlamak istemiyorum ben. Karar sizin. Gitmekte serbestsiniz yani.” sözleri ise merakı artıracak.

İnter Medya’nın yapımcılığını yaptığı dizide Behzat ile Defne’nin baş başa yemek yemesi ise aşka dair dengeleri değiştirecek. ‘Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi’nin heyecan dolu yeni bölümü 12 Eylül Perşembe sadece BluTV ekranlarında olacak.

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