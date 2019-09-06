Boris Johnson’a tepki: Sen oyun oynuyorsun, Brüksel’de olman gerekiyor
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, BBC’ye verdiği bir söyleşi esnasında İngiltere vatandaşlarının tepkisiyle karşılaştı. Johnson bu sabah Brexit’i uzatmayı kabul etmektense 'bir çukurda ölmeyi' yeğlediğini söylemişti.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Batı Yorkshire kasabası Morley'deyken, BBC’ye verdiği söyleşi esnasında çevreden tepkiler aldı. Yoldan geçen bir kişi Boris Johnson'a, İngiltere’de dolaşmak yerine Avrupa Birliği'nden çıkması konusunda müzakere etmesi için Brüksel’e gitmesi gerektiğini söyleyerek, Johnson’ı halkı oyalamakla suçladı. Bu sabah Boris Johnson’a istifa edip etmeyeceği sorulduğunda Başbakan, “Brexit’i uzatmayı kabul etmektense bir çukurda öleceği” cevabını vermişti.