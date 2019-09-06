DÜNYA

Boris Johnson’a tepki: Sen oyun oynuyorsun, Brüksel’de olman gerekiyor

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, BBC’ye verdiği bir söyleşi esnasında İngiltere vatandaşlarının tepkisiyle karşılaştı. Johnson bu sabah Brexit’i uzatmayı kabul etmektense 'bir çukurda ölmeyi' yeğlediğini söylemişti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Batı Yorkshire kasabası Morley'deyken, BBC’ye verdiği söyleşi esnasında çevreden tepkiler aldı. Yoldan geçen bir kişi Boris Johnson'a, İngiltere’de dolaşmak yerine Avrupa Birliği'nden çıkması konusunda müzakere etmesi için Brüksel’e gitmesi gerektiğini söyleyerek, Johnson’ı halkı oyalamakla suçladı. Bu sabah Boris Johnson’a istifa edip etmeyeceği sorulduğunda Başbakan, “Brexit’i uzatmayı kabul etmektense bir çukurda öleceği” cevabını vermişti.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Gomis'ten Fenerbahçe iddialarına yanıt!
AYM kararı sonrası ilk beraat
Yenikapı'ya çekilen Mercedesi kullanan CHP'li Hüseyin Aksu'dan açıklama
Rıdvan Dilmen sürpriz teklifi itiraf etti: Özür diledim ama ilerde olur diye düşünüyorum
İstanbul'da cami açılışı! Erdoğan'dan son dakika açıklamalar
HDP'li Saliha Aydeniz oturma eylemi yapan ailelere kolay gelsin dedi tepki aldı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Tavşan ile köpeğin dostluğu görenleri şaşırtıyor
HDP'li vekil, Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelere selam verdi
Aşure günü nedir Diyanet aşure günü ayın kaçında başlıyor?
İmamoğlu'ndan, Bakan Soylu'nun "kayyum" çıkışına yanıt: Polemiklerden nemalanmıyorum
Susamam rap şarkısı sözleri olay oldu! İşte Sanışer'in Susamam klibi
Susamam sözleri! Sanışer'in Susamam Rap şarkısının sözlerinin tamamı
Ruhsar Pekcan: Çin satın almak için uzak değilse satmak için hiç uzak değil
2019 anasınıfı öğrenci ihtiyaç listesi neler lazım tam liste