Yenikapı'da sergilenen Mercedes'i kullanan CHP'li Hüseyin Aksu'dan açıklama

Söz konusu iddia ile ilgili temkinli davranan Aksu, "Konuyla ilgili belediyenin basın birimi açıklamayı yapar" ifadelerini kullandı.

Yanıt vermek istemedi önce

Aksu, CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun yargılandığı dava için İstanbul Adalet Sarayı'ndaydı. İddialarla ilgili sorulara cevap vermekten kaçınan CHP'li Aksu, "Gündemimiz şu an farklı" diyerek konuyu açmamaya çalıştı.

"Bana tahsis edildi"

Aksu daha sonra, Yenikapı'da sergilenen makam aracı ile ilgili olarak, "Bu araç depoda duruyordu. Bana tahsis edildi. Konuyla ilgili belediyenin basın birimi açıklamayı yapar" bilgisini verdi.

Öte yandan 2010 model Mercedes S serisi 34 ER 5875 plakalı makam aracı bugün de Yenikapı'da görüntülendi.