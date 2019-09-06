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Arnavutköy'de eşini ve kızını öldüren cani aldığı ceza için razıyım dedi

Arnavutköy’de eşi ve kızını boğarak öldüren şahıs, iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul Arnavutköy’de 20 Haziran 2018’de psikolojik sorunları olan ve önce kendisini jiletle kesen ardından eşi Nurşen ve bir buçuk yaşındaki kızı Ecrin Elgün’ü boğarak öldüren sanık Mehdin Elgün’ün, 12. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki yargılanmasına devam edildi.

'Uyuşturucunun etkisi altındaydı' 

Tutuklu sanık Mehdin Elgün ve tarafların avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada savunma yapan sanık avukatı, “Müvekkilim ve maktul eşi arasında onu öldürmesi gerekecek herhangi bir neden bulunmaksızın bu eylemi gerçekleştirmiştir. Daha önceki savunmalarımızda da belirttiğimiz gibi müvekkilim bu eylemi gerçekleştirirken almış olduğu, daha doğrusu kendisine sakinleştirici diye verilen uyuşturucunun etkisi altında bulunduğu kanaatindeyiz.” ifadelerini kullandı.

Avukat rapor talep etti 

Sanık Mehdin Elgün’ün eylemi gerçekleştirirken uyuşturucu madde etkisi altında olup olmadığına dair rapor talep eden avukatı, “Dolayısıyla Adli Tıp Kurumu’ndan, eylem gerçekleştirilirken müvekkilimin uyuşturucunun etkisi altında bu eylemi gerçekleştirip gerçekleştirmediği, gerçekleştirilen eylemin idrak kabiliyetine haiz bulunup bulunmadığı konusunda yeniden rapor alınmasını talep ediyoruz.” dedi.

"Sakinleştiri yüzünden öldürdüm''

Mahkeme heyeti, sanık avukatının yeniden rapor alınması yönündeki talebini reddetti. Savunma yapan sanık Mehdin Elgün, “Ben bu yaşanan olaydan dolayı çok pişmanım. 2011 yılında uyuşturucu kullanmaktan dolayı tedavi olmuştum. O tarihten bu yana uyuşturucu kullanmadım. Söz konusu eylemi, bana sakinleştirici diye verilen uyuşturucu hapın bende meydana getirmiş olduğu etki sonucu gerçekleştirildiği kanaatindeyim.” şeklinde konuştu.

"Karara razıyım"

Savunmasını sürdüren sanık Elgün, “Eşimle aramızda bir sorun bulunmamaktaydı. Sorun olsa bile çocuğuma karşı böyle bir eylemi gerçekleştirmem için bir neden söz konusu değildir. Bu eylemin gerçekleşmiş olması için benim için yeterli bir cezadır zaten. Dolayısıyla mahkemenin vereceği karara razıyım.” ifadelerini kullandı.

İki kez ağırlaştırılmış müeebbet cezası aldı

Savunmaların tamamlanmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Mehdin Elgün’ü ‘kasten öldürme’ suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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