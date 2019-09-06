POLİTİKA

Canan Kaftancıoğlu'dan adliye önünde ilk açıklama

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun yargılandığı davada son dakika karar çıktı. Canan Kaftancıoğlu 9 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Karar onanırsa Kaftancıoğlu cezaevine girecek. Kaftancıoğlu adliye önünde yaptığı açıklamada karara çok sert tepki gösterdi.

Canan Kaftancıoğlu hakkında 7 yıl önce yaptığı bazı sosyal medya paylaşımları nedeniyle açılan davanın üçüncü duruşması İstanbul’daki Çağlayan Adliyesi’nde görüldü. 

Kaftancıoğlu’nun 2012-2017 tarihleri arasında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımları nedeniyle hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret”, “Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret”, “Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılama”, “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek” , “Terör örgütü propagandası yapmak” suçlarını işlediği belirtilerek 4 yıl 10 aydan 17 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildiği davada karar çıktı.

Tutuklama yok karar istinaf mahkemesine taşınacak

Böylece toplamda 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılan Kaftancıoğlu'nun tutuklanmayacağı bildirildi. Kaftancıoğlu'nun avukatları, söz konusu kararı istinaf mahkemesine taşıyacak.

Canan Kaftancıoğlu'ndan ilk açıklama!

Karara ilişkin adliye çıkışında konuşan Canan Kaftancıoğlu “Kararlar saray odalarında alınıyor. Bu dava İstanbul'u, İstanbul halkına kazandıranları cezalandırma davasıydı. Bu karar İstanbul halkını cezalandırmaktır. Vesayet sistemi bitene kadar susmayacağız” dedi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
PTT AŞ, Kitap Taşıma Kampanyası​ ile %50'ye varan indirim
Hulusi Akar'dan güvenli bölge açıklaması: Kara devriyesi 8 Eylül'de başlıyor
Ekrem İmamoğlu Ağaç ve Peyzaj AŞ'nin başına ülkücü Ali Sukas'ı getirdi eşi İyi Partili
İmamoğlu İBB'nin araçlarını neden sıraya dizdi? Kemal Kılıçdaroğlu açıkladı
Araç alacaklar dikkat! Renault'dan çok uygun fırsatlar
Soldado'dan Süper Lig'le ilgili olay sözler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Dünya bu doğumu konuşuyor! Hindistanlı kadın 73 yaşında ikiz doğurdu
Kendall Jenner Danla Bilic'i işaret edip şikayet etti
İBB araçlarını kiralayan şirketin sahibi Adem Altunsoy kimdir? Bir işadamının damadı
Mahkemeden Canan Kaftancıoğlu için 9 yıl 8 ay hapis cezası!
Boks Milli Takımı Dünya Şampiyonası'na katılmak için Rusya'ya gitti
AÖL kayıt yenileme tarihleri ne zaman 2019 AÖL ders ekleme
Tunceli'de pompalı tüfekle dehşet saçtı; linç edilmek istendi
Susamam rap şarkı sözleri Şanişer kimdir kaç yaşında