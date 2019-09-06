Canan Kaftancıoğlu'dan adliye önünde ilk açıklama

Canan Kaftancıoğlu hakkında 7 yıl önce yaptığı bazı sosyal medya paylaşımları nedeniyle açılan davanın üçüncü duruşması İstanbul’daki Çağlayan Adliyesi’nde görüldü.

Kaftancıoğlu’nun 2012-2017 tarihleri arasında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımları nedeniyle hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret”, “Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret”, “Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılama”, “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek” , “Terör örgütü propagandası yapmak” suçlarını işlediği belirtilerek 4 yıl 10 aydan 17 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildiği davada karar çıktı.

Tutuklama yok karar istinaf mahkemesine taşınacak

Böylece toplamda 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılan Kaftancıoğlu'nun tutuklanmayacağı bildirildi. Kaftancıoğlu'nun avukatları, söz konusu kararı istinaf mahkemesine taşıyacak.

Canan Kaftancıoğlu'ndan ilk açıklama!

Karara ilişkin adliye çıkışında konuşan Canan Kaftancıoğlu “Kararlar saray odalarında alınıyor. Bu dava İstanbul'u, İstanbul halkına kazandıranları cezalandırma davasıydı. Bu karar İstanbul halkını cezalandırmaktır. Vesayet sistemi bitene kadar susmayacağız” dedi.