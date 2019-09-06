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Kendall Jenner Danla Bilic'i işaret edip şikayet etti

YouTube fenomeni Danla Bilic, New York'ta Kendall Jenner tarafından güvenliklere şikayet edildi.

YouTube'da çektiği makyaj videolarıyla ünlenen fenomen Danla Bilic, blogger arkadaşı Can Direkli ile beraber New York Moda Haftası'na katılmak için Amerika'ya gitti.  Bilic'in arkadaşı Can ile akşam yemeği için gittiği restorana dünyaca ünlü model Kendall Jenner, sevgilisi ile beraber gelince ise olanlar oldu. 

Kendall Jenner'ı sevgilisi ile beraber otururken telefonuyla video çekmek isteyen Danla Bilic, Jenner'a yakalandı ve Jenner, parmağı ile fenomeni işaret ederek güvenlik görevlilerine şikayet etti. 

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