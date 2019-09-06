Mahkemeden Canan Kaftancıoğlu için 9 yıl 8 ay hapis cezası!

Kaftancıoğlu’nun 2012-2017 tarihleri arasında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımları nedeniyle hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret”, “Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret”, “Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılama”, “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek” , “Terör örgütü propagandası yapmak” suçlarını işlediği belirtilerek 4 yıl 10 aydan 17 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildiği davada karar çıktı.

Canan Kaftancıoğlu hangi suçtan ne kadar ceza aldı?

Mahkeme; Kaftancıoğlu’nu; “Terör propagandası yapmak” suçundan 1 yıl 6 ay “kamu görevlisine alenen hakaretten” 1 yıl 6 ay 20 gün, “Cumhurbaşkanına alanen hakaret” suçundan 1 yıl 16 ay, “Devleti alanen aşağılamak” suçundan 1 yıl 3 ay, “halkı kim ve düşmanlığa alanen tahrik” suçundan 2 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Kaftancıoğlu’na toplamda 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezası verildi.

Savcı cezalandırılmasını talep etmişti

18 Temmuz'daki duruşmada esas hakkındaki mütalaasını bildiren savcı, sanık Kaftancıoğlu hakkında 4 yıl 10 aydan 17 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etmişti.