SON DAKİKA
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun yargılandığı davada karar çıktı! Kaftancıoğlu 9 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı Haberin devamı.
POLİTİKA

Mahkemeden Canan Kaftancıoğlu için 9 yıl 8 ay hapis cezası!

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun yargılandığı davada son dakika karar çıktı. Canan Kaftancıoğlu 9 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı

Kaftancıoğlu’nun 2012-2017 tarihleri arasında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımları nedeniyle hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret”, “Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret”, “Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılama”, “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek” , “Terör örgütü propagandası yapmak” suçlarını işlediği belirtilerek 4 yıl 10 aydan 17 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildiği davada karar çıktı.

Canan Kaftancıoğlu hangi suçtan ne kadar ceza aldı?

Mahkeme; Kaftancıoğlu’nu; “Terör propagandası yapmak” suçundan 1 yıl 6 ay “kamu görevlisine alenen hakaretten” 1 yıl 6 ay 20 gün, “Cumhurbaşkanına alanen hakaret” suçundan 1 yıl 16 ay, “Devleti alanen aşağılamak” suçundan 1 yıl 3 ay, “halkı kim ve düşmanlığa alanen tahrik” suçundan 2 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Kaftancıoğlu’na toplamda 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezası verildi.

Savcı cezalandırılmasını talep etmişti

18 Temmuz'daki duruşmada esas hakkındaki mütalaasını bildiren savcı, sanık Kaftancıoğlu hakkında 4 yıl 10 aydan 17 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etmişti.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Ekrem İmamoğlu Ağaç ve Peyzaj AŞ'nin başına ülkücü Ali Sukas'ı getirdi eşi İyi Partili
İmamoğlu İBB'nin araçlarını neden sıraya dizdi? Kemal Kılıçdaroğlu açıkladı
Araç alacaklar dikkat! Renault'dan çok uygun fırsatlar
Soldado'dan Süper Lig'le ilgili olay sözler
Muhiddin Gülal Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyumunda yönetilen şirket sayısını açıkladı
Canan Kaftancıoğlu davasında son dakika kararı çıktı 9 yıl 8 ay hapis cezası!
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Boks Milli Takımı Dünya Şampiyonası'na katılmak için Rusya'ya gitti
Tunceli'de pompalı tüfekle dehşet saçtı; linç edilmek istendi
İBB araçlarını kiralayan şirketin sahibi Adem Altunsoy kimdir? Bir işadamının damadı
Arnavutköy'de eşini ve kızını öldüren cani aldığı ceza için razıyım dedi
Yenikapı'da sergilenen Mercedes'i kullanan CHP'li Hüseyin Aksu'dan açıklama
AÖL kayıt yenileme tarihleri ne zaman 2019 AÖL ders ekleme
Yenikapı araç sergisi! Clio'lardan sonra Auidi ve Passatlar çıktı
Susamam rap şarkı sözleri Şanişer kimdir kaç yaşında