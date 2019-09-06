GÜNCEL

Dünya bu doğumu konuşuyor! Hindistanlı kadın 73 yaşında ikiz doğurdu

HİNDİSTAN'’da 73 yaşındaki kadın mucizeye tanıklık etti. Eşi yıllarca baba olmayı bekledi. 82 yaşında baba olan Sitarama Rajarao bir gün sonra felç geçirdi.

Hindistan’ın güneyindeki Andhra Pradeş eyaletinde yaşayan Mangayamma Yaramati, 73 yaşında anne oldu. Yaramati, 2 aylık tüp bebek tedavisinin ardından dün ikiz kız çocuğu dünyaya getirdi. Mangayamma Yaramati, 82 yaşında olan eşi  Sitarama Rajarao’nun her zaman çocuk istediğini ancak şu ana kadar hamile kalamadığını söyledi. Bebeklerin sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Yaramati, “O kadar mutluyuz ki. Defalarca denedik ve çok sayıda doktorla görüştük. Hayatımın en mutlu günü” dedi. Bugüne kadar anne olamadığı için toplumda kendini kötü hissettiğini ve sosyal aktivitelere katılamadığını dile getiren Yaramati, “Bana çocuksuz kadın diyerek sesleniyorlardı” ifadelerini kullandı. ıllar sonra anne olan kadının eşi Sitarama Rajarao ise, baba olmasından bir gün sonra felç geçirdi. Rajarao’nun hastanedeki tedavisi sürüyor. Hindistan’da 2016 yılında Daljinder Kaur adlı kadın 70 yaşında anne olmuş, sağlıklı bir erkek bebek dünyaya getirmişti.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
PTT AŞ, Kitap Taşıma Kampanyası​ ile %50'ye varan indirim
Hulusi Akar'dan güvenli bölge açıklaması: Kara devriyesi 8 Eylül'de başlıyor
Ekrem İmamoğlu Ağaç ve Peyzaj AŞ'nin başına ülkücü Ali Sukas'ı getirdi eşi İyi Partili
İmamoğlu İBB'nin araçlarını neden sıraya dizdi? Kemal Kılıçdaroğlu açıkladı
Araç alacaklar dikkat! Renault'dan çok uygun fırsatlar
Soldado'dan Süper Lig'le ilgili olay sözler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kendall Jenner Danla Bilic'i işaret edip şikayet etti
Mahkemeden Canan Kaftancıoğlu için 9 yıl 8 ay hapis cezası!
İBB araçlarını kiralayan şirketin sahibi Adem Altunsoy kimdir? Bir işadamının damadı
Boks Milli Takımı Dünya Şampiyonası'na katılmak için Rusya'ya gitti
Tunceli'de pompalı tüfekle dehşet saçtı; linç edilmek istendi
AÖL kayıt yenileme tarihleri ne zaman 2019 AÖL ders ekleme
Arnavutköy'de eşini ve kızını öldüren cani aldığı ceza için razıyım dedi
Susamam rap şarkı sözleri Şanişer kimdir kaç yaşında