HDP'li vekil 'kolay gelsin size' deyip dalga geçince aileler böyle bağırdı

Diyarbakır'da çocuklarının dağa kaçırılmasında HDP'nin aracı olduğunu iddia ederek önceki gün HDP İl Başkanlığı binası önüne gelen anneler Fevziye Çetinkaya, Remziye Akkoyun ve Ayşegül Biçer'in başlattığı oturma eylemine 17 yaşındaki oğlu Yusuf Begdaş'ın kaçırıldığını belirten Celil Begdaş da katıldı.

Malatya'dan anne Sadiye Özbey, Gaziantep'ten anne Songül ve baba Şevket Altıntaş, Mardin'den anne Emine ve baba Şehmus Kaya, çocuklarının Mersin'den Rahime Uymaz da yeğeninin terör örgütü PKK tarafından kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak, dün geldikleri kentte Diyarbakır annelerinin yürüttüğü oturma eylemine dahil oldu.

Askere gitmeye hazırlanırken 5 yıldır haber alamadığı oğlu Arafat Balta için Dicle ilçesinden gelen anne Sabiha Balta ile 4 yıl önce kaçırılan 17 yaşındaki oğlu Fırat Savur için Bağlar ilçesinden gelen anne Meryem Savur da dün eyleme katılarak, HDP'ye tepkilerini dile getirdi.