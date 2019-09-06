Kayseri'de suç makinesi kadın yatak odasındaki özel bölmede yakalandı
KAYSERİ’de 11 ayrı suçtan aranan ve kesinleşmiş 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan kadın, yatak odasında dolap arkasına yapılmış özel bölmede yakalandı.
KAYSERİ'de çeşitli suçlardan aranan ve hakkında kesinleşmiş 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan E.D. adlı kadın (26), kaldığı evin yatak odasındaki dolabın arkasına yapılmış özel bölmede yakalandı.
'Hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal ve mala zarar verme' suçlarından kesinleşmiş 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan E.D.'nin yakalanması için çalışma başlatan Kayseri Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, E.D.'nin merkez Kocasinan ilçesi Yavuzlar Mahallesi Buluş Sokak'ta bulunan apartman dairesinde kaldığını belirledi.
Evde arama yapan ekipler, E.D.'yi evin yatak odasındaki dolap arkasına yapılmış özel bölmede saklanırken yakaladı.
Gözaltına alınan kadın, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.