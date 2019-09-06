SAĞLIK

Canan Karatay: Şekerli ve gazlı içecekler çocukları hiperaktif yapıyor

MUĞLA Bodrum'daki yazlığında tatilini sürdüren İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, raf ömrü uzun olan yoğurt ve süt ürünlerinin sağlıksız olduğunu söyledi. Karatay, özellikle enerji içeceklerinin erken ölüme yol açtığını, şekerli ve gazlı içeceklerin çocukları hiperaktif yaptığını ileri sürdü.

MUĞLA Bodrum'un Akyarlar Mahallesi'ndeki evinde tatilini geçiren İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, mevsimsel geçiş, doğal beslenme, şeker hastalığı, vitaminler, enerji ve gazlı içecekler konusunda, DHA'ya özel açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Karatay, mevsimsel geçişlerde yetişkinlerle çocukların bağışıklık sisteminin güçlü olması gerektiğini belirterek, "Kış aylarına hazırlıklı girmemiz gerekiyor. Bol bol tereyağı ve zeytinyağı tüketmeliyiz. Beynimiz yağlarla çalışır. Okullar başlıyor ve yavrularımızın evde yapılmış yoğurt tüketmeleri gerekiyor" dedi.

"Kaya tuzu tüketin"

Kaya tuzunun insan vücudu için önemli bir mineral olduğunu belirten Prof. Karatay, "Kristal kaya tuzu doğal haliyle 84 minerali dengeli olarak barındırıyor. Kaya tuzu sağlık nedenidir. Çok önemli bir mineraldir. Saftır, işlem görmemiş, rafine olmamıştır sofra tuzu gibi. Hiçbir kimyasal içermez, hiçbir çevresel kirlenmeye maruz kalmamıştır. İnsan vücudunun bu dengeli ve doğal minerale çok ihtiyacı vardır. Bu nedenle tuz olmayan kaya tuzu, sağlığımız için gereklidir. Sağlıklı ve doğal beslenirsek, gıda takviyelerine hiçbir zaman ihtiyacımız olmaz. İnternetten kesinlikle bu ürünler satın alınmamalıdır. Enerji içecekleri erken ölüme sebep oluyor. Gazlı ve şekerli içeceklerden uzak durmalıyız" diye konuştu.

"Muğla'nın zeytinyağı baş tacıdır"

Dünyaca ünlü Muğla zeytinyağına övgüler yağdıran Karatay, "Muğla'nın zeytinyağı baş tacıdır ve bol bol kullanılması gerekiyor. 'Alzheimer'i önlüyor. Yemeklerin yanı sıra sabah ve akşam içilmesi gerekiyor. Zeytin meyvedir ve meyvelerin en faydalısıdır. Karaciğer yağlanmasını önlüyor. 'Yağlanacağım' diye kesinlikle korkmayın. Şekerli ve gazlı içecekler çocukları hiperaktif yapıyor. Öğretmenler ise anne ve babalara, 'Çocuğunuzu psikiyatriye götürün' diyor" dedi.

Prof. Dr. Karatay, hipoglisemisi olan hastaları da ekmekten uzak durmaları konusunda uyarırken, raf ömrü uzun olan süt ve yoğurt ürünlerinin tüketilmemesi gerektiğini söyledi.

Karatay'ın komşularından Füsun Aksoy ise, "Hocamdan her sabah feyz alıyoruz. Göründüğünden çok daha sıcak kanlı bir kişiliğe sahip. Çocuklarla çocuk oluyor. Komşumuz olduğu için mutluluk içerisindeyiz" dedi.

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