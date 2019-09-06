DÜNYA

Dorian Kasırgası ABD'nin doğu kıyılarını vuruyor

Kuzey Carolina'yı vuran Dorian Kasırgası'nın etkisiyle Ocracoke Adası'nda suların yükselmesiyle yüzlerce kişinin mahsur kalmış olma ihtimalinden endişe duyuluyor.

ABD'nin doğu yakasında etkili olmaya devam eden Dorian Kasırgası'nda Kuzey Carolina eyaletinde bir adada şiddetli yağmur ve suların yükselmesi nedeniyle yüzlerce kişinin evlerinde mahsur kalmış olabileceği bildirildi.

Kuzey Carolina Valisi Roy Cooper, yaptığı açıklamada, şiddetli fırtınanın etkisiyle suların hızla yükseldiği Ocracoke Adası'nda yüzlerce kişinin mahsur kalmış olma ihtimalinden endişe duyduklarını söyledi.

Yerel basında yer alan haberlere göre ise Ocracoke Adası sakinleri su seviyesinin yükselmesi nedeniyle evlerinin çatı katına çıkmak zorunda kaldı.

Yetkililer, kategori 1 seviyesine gerileyen Dorian kasırgasının hala tehlike oluşturmaya devam ettiğini belirterek su baskınları konusunda uyardı.

ABD kıyılarına ulaşmadan önce 5'inci kategoride Bahamalar'ı vuran Doran Kasırgası'nda en az 30 kişi hayatını kaybetmişti. Yetkililer yüzlerce kişinin kaybolduğu kasırgada ölü sayısın artabileceğinden endişe duyulduğunu belirtmişti.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Ümit Milli Takımımız, İngiltere'ye 3-2 yenildi
İstanbul'da otopark değnekçilerine operasyon
Trump yönetiminin mülteci sayısına sınırlama getireceği iddiası
İstanbul Havalimanı 30 milyon yolcuya ulaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ertuğrul Gazi paylaşımı
Meral Akşener'den Canan Kaftancıoğlu mesajı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
CHP'li Engin Altay'ı terleten Yenikapı soruları
Kayseri'de suç makinesi kadın yatak odasındaki özel bölmede yakalandı
Manisa'da boş kuyuya düşen danayı itfaiye kurtardı
Canan Karatay: Şekerli ve gazlı içecekler çocukları hiperaktif yapıyor
Muğla Marmaris koylarından topladığı çöpler çalındı
Kim Milyoner Olmak İster sunucusu Murat Yıldırım 'Ramo' oldu partneri de...
60 saniyede bugün (06 Eylül 2019)
Susamam şarkısının sözleri! Sanışer Susamam dedi rap klibi rekor kırdı