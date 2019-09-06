Sokakta gördüğü kadının dış görünüşüyle alay eden Danla Bilic'e büyük tepki

Danla Bilic, sokakta gördüğü bir kadını gizlice videoya aldı.

Videoda, "Bu arada arkamda Cardi B'nin kuzeni var" diyerek kahkahalar atan Danla Bilic’in, kadının kilosu ve kalçalarından dolayı 'espri malzemesi' yaptığı düşünüldü.

Video nedeniyle çok sayıda eleştiri aran Bilic’in eski hali sosyal medyada çok fazla paylaşıldı.