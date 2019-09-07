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Motosikletiyle otomobilin altına girdi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosiklet ile otomobil çarpıştı, kazada sürücü ölümden döndü.

Kaza Kemalpaşa Mahallesi Mutlu Sokak ile Osman Balcı Sokağın kesiştiği noktada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan K. idaresindeki 16 EG 353 plakalı otomobil; İşkur istikametinden gelen Emrah D yönetimindeki 16 JVM 68 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile yaralanan motosiklet sürücüsü Emrah D.’ye ilk müdahaleyi kazayı gören vatandaşlar yaptı. Ardından vatandaşlar olayı 112 acil sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedavi altına alınan motosiklet sürücüsü Emrah D.’nin ayağında kırıklar olduğu öğrenilirken emniyet ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

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