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Cüneyt Özdemir'den ünlülere HDP önündeki anneler tepkisi!

Gazeteci Cüneyt Özdemir, Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı önünde bekleyen ve dağa kaçırılan evlatlarını geri isteyen annelerle ilgili ünlülere tepki gösterdi.

DİYARBAKIR'DAKİ ANNELERİ NEDEN GÖRMEZDEN GELİYORSUNUZ?

Diyarbakır'da HDP'nin önünde anneler babalar 'evlatlarımızı verin' diye nöbet bekliyorlar. Bakıyorum bizim entel-dantel solcu çevrelerden hiçbir şey yok. Görmezden geliyorlar. Neden kardeşim! Niye görmezden geliyorsun?

PKK'YA BİR ŞEY OLDUĞU ZAMAN GÖRÜYORSUN, HDP'YE KARŞI EYLEM OLUNCA GÖRMEZDEN GELİYORSUN!

Öbürünü görüyorsun. PKK'ya bir şey olduğu zaman görüyorsun. HDP'yi görüyorsun. Neden HDP'ye karşı eylem yapıldığı zaman görmezden geliyorsun?

Göreceksin. Haber yapacaksın. Nasıl HDP'li belediyelere kayyum atanmasını haber yapıyorsun, burada da anneler babalar evlatlarının dağa çıkarılmasını istemiyorlar, geri getirin diyorlar, bundan HDP'yi sorumlu tutuyorlar, söyleyeceksiniz tabi ki! Söyleyeceğiz yani. Görmezden gelmek yok öyle yani.

BÖYLE BİR REZALET OLABİLİR Mİ?

Rahmetli Cüneyt Cebenoyan'ın kız kardeşi The Marmara'da Onat Kutlar'la beraber otururken bomba patlıyor, kız kardeşi hayatını kaybediyor. Ve sol çevrelerde hiç kimse bunu PKK ile özdeşleştirmiyor. PKK üstlenmiş zaten.

Aynı şey, en son orman yangınlarında... Adı ekolojik örgüt, orman yakıyor! Kimse de ses çıkarmıyor. Görmezden geliyorlar. Böyle bir rezalet olabilir mi ya!

Sen sadece AK Parti'yi eleştir, sadece MHP'yi eleştir, böyle bir saçmalık olduğu zaman da görmezden gel. Ne bunun adı da, "biz enteliz danteliz, bilmem neyiz..." Böyle bir şey yok kardeşim.

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