GÜNCEL

Diyarbakır'daki anneler Ekrem İmamoğlu'na soruldu

İzmir'de temaslarda bulunan Ekrem İmamoğlu, evladını tekrar isteyen annelerin yanında olduğunu söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 88. İzmir Enternasyonal Fuarı açılışına katılmak üzere İzmir'e gitti. Açılış öncesi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile halkın arasına karışan İmamoğlu, burada soruları yanıtladı.

Terör örgütü PKK ile ilişkisi tespit edildiği için görevden alınan 3 HDP'li başkanı ziyaret etmek için Diyarbakır'a giden İmamoğlu'nun, HDP il başkanlığı önünde eylem yapan anneler hakkında ne söyleyeceği merak ediliyordu.

"ANNELERİN YANINDAYIM"

Ekrem İmamoğlu, bu konuda net bir açıklama yaptı.

İBB Başkanı, “Evladının teröre teslim olduğunu görerek, orada büyük bir feryatla oğlunu, evladını tekrar isteyen annelerin ben yanındayım. Biz, bu ülke insanı terörün kıskacına girmesin diye çalışıyoruz. Bu çalışmalarımızla hem İstanbul'da hem de Türkiye'nin birçok yerine moral vermeye çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Ekrem İmamoğlu'na HDP il binası önünde eylem yapan anneler soruldu! Net cevap verdi!
Zorunlu deprem sigortası tarifesi fiyatlarında değişiklik
Ahmet Hakan: İstanbul'a kayyum Ekrem İmamoğlu'na olsa olsa kıyak olur
FETÖ firarisi savcı Balıkesir'de yakalandı
Konut kredisi faizleri düştü fırsatçılar ev hayaline taş koydu
İşte Volkan Demirel'in Fenerbahçe'deki görev tanımı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Mola zamanı, el arabada...
Cüneyt Özdemir'den ünlülere HDP önündeki anneler tepkisi!
Arka Sokaklar 522. bölüm fragmanı
İzmir’de yangın sonrası şüpheli ölüm
CHP'li Engin Altay'ı terleten Yenikapı soruları
Manisa'da boş kuyuya düşen danayı itfaiye kurtardı
Afili Aşk 13. bölüm 2. fragmanı
Kim Milyoner Olmak İster sunucusu Murat Yıldırım 'Ramo' oldu partneri de...