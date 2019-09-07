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"Şans" sezaryenle geldi

Şanlıurfa’da iki gün boyunca doğum yapamayan Hayat isimli bir kedi, veterinere götürülerek sezaryen yöntemi ile doğumu gerçekleştirildi. Sezaryen ile dünyaya gelen 3 kediden hayatta kalan ise sadece "Şans" isimli yavru oldu.

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde bir evde iki gün boyunca doğum yapmakta zorlanan Hayat isimli kedi, veteriner hekim Mehmet Salih Karadağ tarafından yaklaşık 3 saat süren sezaryen operasyonuyla doğum yaptı. Hayat isimli kedinin 3 yavrusundan 2’si ise hayatını kaybetti. Kalan tek yavru kediye "Şans" ismi adı verildi. Yapılan bakım ve tedavilerinin ardından anne ve yavru kedinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Veteriner hekim Mehmet Salih Karadağ, “Klinik olarak pet hayvanlarına ve sokak hayvanlarına hizmet ediyoruz. Klinikte danışmanlık, aşı, parazit, tedavi ve aşı hizmetlerimiz bulunmaktadır. Hayat diye bir kedimiz vardı. İki ay öncesinde bir teyze tarafından bize ulaştırıldı. Evin üst katında bir kedinin yuva yaptığı söyledi. Kedinin doğum yapmaya çalıştığını anlattılar. Kedinin iki gün boyunca doğum yapamadığı ifade ettiler. Bizde kedinin bütün tedavi masraflarını karşılayıp, sezaryenle doğumunu gerçekleştirdik. Sezaryen operasyonunda 3 tane yavru oldu. Sadece bir yavru hayata kalabildi. Kurtulan yavru kedimize Şans adını verdik. Bir ay boyunca anne ve yavrusu kliniğimizde misafir oldular. Yavru kedi ayrıldı, annede halen burada yaşıyor. Bizde sokak hayvanı için operasyon gerçekleştirdik. Herhangi bir ücret talep etmeden klinik olarak biz karşıladık” ifadelerini kulandı.

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