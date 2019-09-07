Bartu Küçükçağlayan Merve Özgüle ile evlendi

Son olarak Jet Sosyete dizisinde Gündüz karakterine hayat veren başarılı oyuncu Bartu Küçükçağlayan, geçtiğimiz Mayıs ayında nişanlandığı klinik psikolog Merve Özgüle evlendi. Renkli çift, düğünleri için Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği'ni tercih etti.

ÜNLÜ İSİMLER YALNIZ BIRAKMADI

6 Eylül akşamı gerçekleşen görkemli düğünde yakın akrabalar ve sanat dünyasının ünlü isimlerinden oluşan kalabalık bir davetli topluluğu çiftin mutluluğuna ortak oldu.

Düğünde çektirdikleri bir fotoğrafı sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaşan Küçükçağlayan, "Çok partili dönemin kapanışı ve huzurlarınızda The Küçükçağlayans" notunu yazdı.