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Arnavutköy’de ormanlık alanlık alanda yangın

İstanbul Arnavutköy’de havalimanı yolu üzerinde yer alan ormanlık alanda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürerken bölgeye orman itfaiyesinden araçlar da sevk edildi.

Olay, saat 14.00 sıralarında Arnavutköy Fatih Caddesi üzeri İstanbul Havalimanı mevkiinde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. İddiaya göre, ormanlık alan içerisinde kuru otlar henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yanmaya başladı. Yoğun dumanı gören çevredeki vatandaşları durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Orman itfaiyesi de destek verdi

Havalimanı güzergahında meydana gelen yangına Arnavutköy İtfaiye Amirliğine bağlı ekipler müdahale etti. Yer yer yanmaların sürdüğü yangında ekipler söndürme çalışmalarında zorluk çekti. Yaklaşık 1 saat süren söndürme çalışmaları ardından soğutma çalışmalarına geçildi. İş makinelerinin da Jandarma ekipleri yangının meydana geldiği alanda çevre güvenliğini sağladı. Öte yandan, Orman İtfaiyesine bağlı ekiplerde itfaiye ekiplerine destek verdi. Olay yerinde su sıkıntısı yaşanmaması için çevrede bulunan bir su tankı da söndürme çalışmalarına katkı sağladı. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürerken yangında herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

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