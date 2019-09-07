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Tuğba Ekinci ıslık çalıp kalçasını gösterdi

Yaptığı cesur paylaşımlarla sık sık gündeme gelen şarkıcı Tuğba Ekinci, "Adriana Lima'da kimmiş?" diyerek bikinili haliyle video çekip kalçasını gösterdi.

42 yaşındaki şarkıcı Tuğba Ekinci, sosyal medya hesabından dünyaca ünlü manken Adriana Lima'ya meydan okudu. Ayna karşısında bikinisiyle video çeken Ekinci, kalçasını gösterdi.

"ADRIANA LIMA MI KALDI?"

Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerin başında gelen Tuğba Ekinci, son yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Yeni şarkısının hazırlığını yapan Ekinci, Instagram hesabının hikaye kısmından bikinili videosunu paylaştı. Ekinci, videosunda "Tutturmuşsunuz bir Adriana Lima diye. Adriana Lima mı var kardeşim? Adriana Lima'mı kaldı?" diyerek ıslık çalıp kalçasını gösterdi.

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