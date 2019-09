Kurtulmuş: Siyasetin esası iddia, irade ve ahlaktır

Balıkesir'de Gençlik Kuruluşları Birliği (GKB) tarafından 20 sivil toplum kuruluşunun ve 500 gencin katıldığı Gençlik Zirvesi’nin ikinci gününün açılış toplantısına AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Yücel Yılmaz, AK Parti Balıkesir milletvekilleri Adil Çelik, Belgin Uygur, Mustafa Canbey, Pakize Mutlu Aydemir ve Yavuz Subaşı, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan GKB Genel Sekreteri Fatih Erhan, "Türkiye’nin dört bir köşesinden burada buluşan tüm değerli genç kardeşlerimize hoş geldiniz diyorum. Bugün nasip olursa açılış oturumunun ardında 5 ayrı oturum düzenleyerek ülkemizin 1 yıllık gençlik STK’ları eylem planını ortaya çıkarmaya çalışacağız" dedi.

AK Parti Genel Başkanı Vekili Numan Kurtulmuş ise, efeler diyarı Balıkesir’de olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Her siyasi fikrin, her medeniyet iddiasının, her büyük toplumsal hareketin bazı temel özelliklere sahip olması gerektiğini söyleyen Kurtulmuş, siyasetin, toplumsal çalışmaların esasının iddia, irade ve ahlak olduğunu belirterek, "Bu üçü bir arada olmadan çalışmaların başarılı olması, ileriye doğru gitmesi mümkün değildir. Ahlaktan kastımız sadece bireysel ahlak değil, sistem ahlakıdır. Temel bir iddiası olmayanın, toplumlarına söyleyecek bir sözü olmaz. Günlük faaliyetler arasında, devinimler içerisinde debelenir durur ve maalesef bir sonuç elde edemez. Dolayısıyla öncelikle olarak her birimizin temel iddiaları olması lazım. Bizim bugünün Türkiye’sinin şartlarında, geçmiş ve geleceği birleştirdiğimiz zaman 5 tane temel iddiamıza mutlaka sahip olmamız lazım" diye konuştu.