Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malatya'da son dakika açıklamalar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'da konuşuyor...

Erdoğan, "Seçim öncesi ‘Kimsenin aşıyla ekmeğiyle uğraşmayacağız” diyenler binlere insanı işsiz bıraktı." diye konuştu.

İBB için 28 Şubat sözleri

"İmam hatipleri üç beş haddini bilmezin insafına bırakmadık" ifadelerini kullanan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

-Son seçimlerin ardından imam hatip hazımsızlığının nüksettirdiğini görüyoruz. FETÖ gibi taktikler kullanarak derneklerimiz hedef haline getiriliyor.

Özellikle İBB gibi yerlerde 28 Şubat dönemine hatırlatan uygulamalara imza atılıyor.

"Seçim döneminde takılan özgürlük maskesi..."

-İmam hatiplere ve gönüllü kuruluşlarımıza yönelik tacizlerin arttığı son günlerde bu buluşma anlamlı. Seçim döneminde inanç özgürlüğünden bahsedenler milletin saçıyla sakalıyla uğraşıyor. Seçim döneminde takılan özgürlük maskesi yerini baskıya, faşizmi aratmayan tahammülsüzlüklere bıraktı. Seçim öncesi ‘Kimsenin aşıyla ekmeğiyle uğraşmayacağız” diyenler binlere insanı işsiz bıraktı.

İETT’de şu anda sakallarla uğraşmaya başladılar. Bunları 12 Eylül’de yaşadık.

"Dağa kaçırılmış annelerin yanına neden gitmiyorlar?"

-Sevgi ve kucaklaşma sözlerinin yerini Suriyelilere verilen bir tas çorbaya göz diken, bölücülere gösterdiği empatiyi evladı dağa kaçıralan analardan eksik eden vicdansız, nobran bir zihniyet aldı.

Hatırlayın Cumartesi Anneleri’ni… Yazarı vs. evlatları dağa kaçırılmış annelerin yanına neden gitmiyorlar? Çünkü ikiyüzlüler.

Üç beş ağacın taşınması için kıyametler koparanlar, ormanların yakılışını PKK üstlendi. Acaba çevre dostları neden bunlara dur demiyor? Biz elif gibi dimdik duracak ve yolumuza devam edeceğiz. Biz Diyarbakır'daki malum partinin il binası önünde bekleyen anaların yanındayız. Bu terör örgütü kaçacak biz kovalayacağız. Er veya geç bu işin hesabını soracağız. Bazı sanatçılar sağ olsun Diyarbakır'a gittiklerinin haberini aldım. Şahsım adına onlara teşekkür ediyorum. Burada milletimizin uyanışı çok önemli.