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56 yaşındaki Seda Sayan, mini elbisesi ve fiziği ile sosyal medyaya damga vurdu

Watergarden İstanbul'da sevenleriyle buluşan Seda Sayan, mini elbisesi ve fiziği ile görenleri kendine hayran bıraktı. Sayan'ı takipçileri iltifata boğdu.

Ünlü şarkıcı Seda Sayan, son günlerde oyuncu Sermiyan Midyat'la aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme gelmişti. Sayan, bu iddiaları anında yalanladı. Başarılı isim bu kez de sahne kıyafeti ve fiziği ile gündeme geldi.

KONSERDEN KONSERE KOŞUYOR

Konserden konsere koşan Sayan yaza damgasını vuran 'Son Sözüm' şarkısı ile hayranlarının kalbini bir kez daha fethetti. Watergarden İstanbul'da sevenleri ile buluştu.

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