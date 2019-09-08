FETÖ'nün sözde Türkiye imamı ile eşi tutuklandı

FETÖ sözde 'Türkiye imamı' Mesut Y. ile ByLock'tan aranması bulunan eşi Gülseren Y., örgüt üyeleriyle irtibat kurduğu belirtilen kızı B.Y. ve kendilerine yardımcı olduğu iddia edilen bir kişi adliyeye sevk edilirken Mesut Y. ve eşi Gülseren Y., tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İstanbul Bölge Başkanlığınca, 27 Ağustos'ta düzenlenen operasyonda Kartal'da 'gaybubet evi'nde örgütün sözde 'Türkiye imamı' M.Y. ile ByLock'tan aranması bulunan eşi G.Y., örgüt üyeleriyle irtibat kurduğu öne sürülen kızı B.Y. ve kendilerini yardımcı olduğu belirtilen kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

FETÖ'nun sözde 'Türkiye imamı' olduğu iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Mesut Y. ve eşi Gülseren Y., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar.