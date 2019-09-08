DÜNYA

Rusya'da animatörlerin kostümleriyle oy kullanması tartışmalara yol açtı

Rusya’da yerel seçimlerde oy kullanma işlemi sürerken zebra, eşek ve at kostümü giyen 3 animatörün kostümlerini çıkarmadan oy kullanması tartışmalara neden oldu.

Rusya’ya bağlı Tataristan’ın başkenti Kazan’da 45 numaralı seçim noktasında 3 animatörün kostümleri ile oy kullanması tartışmalara neden oldu.

Zebra, at ve eşek kostümlü 3 kişi, doğrudan polisin ve seçim görevlilerinin de hazır bulunduğu sandığa giderek kimliklerini görevlilere verdi.

Sandık görevlileri animatörleri protestocu zannederken, animasyon ekibi görev nedeniyle kostümlü olduklarını belirtti.

Ardından kabine giren 3 animatör, pusulalarına mühür vurduktan sonra sandığa oylarını attı.

Görevliler, oy kullanma işlemi sırasında kostümlü ekibin yüzünü görmedi.

Bu görüntüler sosyal medyaya düşünce seçim görevlilerinin dikkatsizliği eleştiri konusu oldu.

Bazı sosyal medya kullanıcıları tam kimlik tespiti yapılmadan oy kullandırılmasının hata olduğunu dile getirdi.

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