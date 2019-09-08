Üniversiteli Burcu gözyaşları arasında Bursa'da toprağa verildi
KASTAMONU'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden üniversite öğrencilerden Burcu Örnek, Bursa'nın İnegöl ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.
KASTAMONU-Daday karayolu Gölköy köyü mevkisinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden üniversite öğrencilerden Burcu Örnek'in cenazesi ailesi tarafından memleketi Bursa'nın İnegöl İlçesinde getirildi.
Genç kız ikindi namazına müteakip Emir Sultan Cami'nde kılınan namazın ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.