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İstanbul'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 52 AC 772 plakalı otomobilin arıza yaparak durduğu D-100 kara yolu Şirinevler mevkisi Aksaray istikametinde, aynı yönde giden 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Bazı araçlarda sıkışan 3 yaralı itfaiye ekiplerince çıkarıldıktan sonra ambulansla Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazada yola savrulan 1 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yeri araştırma ekipleri, ölen kişinin kimlik tespiti için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yolda ulaşım, trafik ekiplerince tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

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