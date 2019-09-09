Bitlis'te vatandaşlar yavru ayıları kendi elleriyle böyle besliyor

Bitlis’in Tatvan, Ahlat ve Güroymak sınırları içerisinde bulunan 2 bin 250 rakımdaki Nemrut Krater Gölü, doğal güzelliklerinin yanı sıra zengin florasıyla birlikte birçok canlıya da ev sahipliği yapıyor. Krater gölü çevresinde yaşamlarını sürdürmeye çalışan yavru boz ayılar son zamanlarda bölgeye giden vatandaşların ve doğaseverlerin ilgi odağı haline gelmeye başladı. Dağda kamp veya piknik yapan vatandaşlar, beraberinde götürdükleri yiyecekleri ayılarla paylaşıyor. Sosyal medyada ayıların görüntüleri izleyen bazı doğa sever vatandaşlar ise hususi olarak aldıkları yiyecekleri götürüp ayılara kendi elleriyle yediriyor. Vatandaşlar karınlarını doyurdukları ayılarla birlikte selfi de çekmeyi ihmal etmiyor.

Yanına aldığı yiyeceklerle Nemrut Krater Gölü çevresine giden Asım Araboğa isimli vatandaş, yavru ayıları eliyle beslediğini ve vatandaşlarında duyarlı olması gerektiğini söyledi.